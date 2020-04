La Cina replica agli attacchi di Trump | Il nemico è il Coronavirus | non noi

(Di lunedì 20 aprile 2020) Pechino invita Washington a "rendersi conto che il Covid-19; il, non la". Così il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang, in risposta all'ipotesi del presidente Donald...

Stanco di vedere repliche in tv. Fra un attacco alla Cina e uno scontro frontale con l'OMS, intervallato dai continui contrasti coi governatori degli stati, Donald Trump non perde di vista lo sport.Pechino invita Washington a "rendersi conto che il Covid-19 è il nemico, non la Cina". Così il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang, in risposta all'ipotesi del presidente Donald Trump di ...