"La Cina ha nascosto il virus, ecco qual è il vero pericolo". Berlusconi da Porro, pandemia rossa (Di lunedì 20 aprile 2020) "Non sosterremo mai Giuseppe Conte con questa maggioranza" . Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico con Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete4, fa una promessa: niente governissimo. "Di fronte a una pandemia, noi abbiamo messo sul tavolo molte nostre proposte che riteniamo indispensabili. Lo abbiamo fatto e lo facciamo con spirito costruttivo, anche se questo governo delle quattro sinistre naturalmente non è il nostro e non lo potremo mai sostenere, ma non è questo il momento di parlare del governo, l'opposizione responsabile, nelle situazioni di emergenza, si stringe intorno alle istituzioni". Certo, parole che lasciano uno spiraglio a chi sostiene che in realtà Pd e Forza Italia stiano lavorando per creare le condizioni affinché i 5 Stelle si sfilino, cambiando completamente lo scenario. Sul tema pandemia, il Cav sembra ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : la Cina “ha nascosto l’epidemia mentre a Wuhan si tenevano banchetti e feste”

Stati Uniti : “La Cina ha nascosto il reale numero dei contagi da Coronavirus” (Di lunedì 20 aprile 2020) "Non sosterremo mai Giuseppe Conte con questa maggioranza" . Silvio, in collegamento telefonico con Nicolaa Quarta Repubblica, su Rete4, fa una promessa: niente governissimo. "Di fronte a una pandemia, noi abbiamo messo sul tavolo molte nostre proposte che riteniamo indispensabili. Lo abbiamo fatto e lo facciamo con spirito costruttivo, anche se questo governo delle quattro sinistre naturalmente non; il nostro e non lo potremo mai sostenere, ma non; questo il momento di parlare del governo, l'opposizione responsabile, nelle situazioni di emergenza, si stringe intorno alle istituzioni". Certo, parole che lasciano uno spiraglio a chi sostiene che in realtà Pd e Forza Italia stiano lavorando per creare le condizioni affinché i 5 Stelle si sfilino, cambiando completamente lo scenario. Sul tema pandemia, il Cav sembra ...

AnnalisaChirico : Bene l’India che presenta all’Onu una richiesta di azione legale vs. la Cina per crimini contro l’umanità. Anche se… - mariavenera2 : RT @GabriGiammanco: USA e India hanno ragione:la Cina deve pagare al mondo i danni morali ed economici incalcolabili causati dal Covid-19.… - Noovyis : ('La Cina ha nascosto il virus, ecco qual è il vero pericolo'. Berlusconi da Porro, pandemia rossa) Playhitmusic - - SilvanoCristef : Ormai e' chiaro a tutti che il virus non e' naturale -La Cina ha nascosto la gravita' epidemia -La Cina e' avvantag… - danpoggio : RT @alelomi: Il governo cinese pretende le scuse della Bild, qui la risposta del direttore: “Questa non è amicizia, la chiamerei imperialis… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina nascosto Bild asfalta il Presidente cinese: "Avete esportato un disastro globale, e nascosto la verità" IlNapolista Silvio Berlusconi a Quarta repubblica: "La Cina ha nascosto il virus, pericolo di totalitarismo comunista"

Il 23 aprile nasce una nuova maggioranza? Fonti Pd e M5s confermano: clamoroso, Conte si salva ancora Sul tema pandemia, il Cav sembra seguire la linea di Angela Merkel:di forte critica alla Cina: "Il ...

USA, la menzogna del "virus cinese"

Da settimane si continua a insinuare negli ambienti di potere a Washington come la leadership cinese abbia deliberatamente nascosto la gravità dell’epidemia e ritardato in maniera colpevole la ...

Il 23 aprile nasce una nuova maggioranza? Fonti Pd e M5s confermano: clamoroso, Conte si salva ancora Sul tema pandemia, il Cav sembra seguire la linea di Angela Merkel:di forte critica alla Cina: "Il ...Da settimane si continua a insinuare negli ambienti di potere a Washington come la leadership cinese abbia deliberatamente nascosto la gravità dell’epidemia e ritardato in maniera colpevole la ...