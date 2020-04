La Cassazione: nulle le nozze in caso di omosessualità della moglie. Il Pg: "Discriminatorio" (Di lunedì 20 aprile 2020) E' il caso di un matrimonio di una coppia pugliese durato più di dieci anni e arricchito dalla nascita di tre figli. Il procuratore generale si era opposto: "decisione non rispetta libertà sessuale e affettiva della donna" Leggi su repubblica Cassazione : nulle le nozze della moglie omosessuale (Di lunedì 20 aprile 2020) E' ildi un matrimonio di una coppia pugliese durato più di dieci anni e arricchito dalla nascita di tre figli. Il procuratore generale si era opposto: "decisione non rispetta libertà sessuale e affettivadonna"

LUCA_LUCAAAA : RT @repubblica: La Cassazione: nulle le nozze in caso di omosessualità della moglie. Il Pg: 'Discriminatorio' - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Cassazione: nulle le nozze della moglie è omosessuale #CortediCassazione - cronaca_news : La Cassazione: nulle le nozze in caso di omosessualità della moglie. Il Pg: 'Discriminatorio'… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: La Cassazione: nulle le nozze in caso di omosessualità della moglie. Il Pg: 'Discriminatorio' - repubblica : La Cassazione: nulle le nozze in caso di omosessualità della moglie. Il Pg: 'Discriminatorio' -

Ultime Notizie dalla rete : Cassazione nulle La Cassazione: nulle le nozze in caso di omosessualità della moglie. Il Pg: "Discriminatorio" La Repubblica Cassazione: nulle le nozze della moglie omosessuale

Nozze annullate per una coppia pugliese che si è divisa dopo anni di matrimonio e 3 figli, anche a causa della omosessualità della moglie. La prima sezione civile della Cassazio ...

La Cassazione: nulle le nozze in caso di omosessualità della moglie. Il Pg: "Discriminatorio"

L'omosessualità della moglie, anche nel caso di un matrimonio durato più di dieci anni e arricchito dalla nascita di tre figli, è stato riconosciuto dalla Cassazione come motivo valido per la ...

Nozze annullate per una coppia pugliese che si è divisa dopo anni di matrimonio e 3 figli, anche a causa della omosessualità della moglie. La prima sezione civile della Cassazio ...L'omosessualità della moglie, anche nel caso di un matrimonio durato più di dieci anni e arricchito dalla nascita di tre figli, è stato riconosciuto dalla Cassazione come motivo valido per la ...