La Bce vuole creare una “bad bank” per l’Eurozona?

Nel pieno dell'emergenza coronavirusla Banca centrale europea torna a muoversi e propone la creazione di una "bad bank" comunitaria per accumulare e smaltire i crediti deteriorati (Non performing loans, Npl) detenuti dagli istituti finanziari dell'Unione. Regista dell'operazione, secondo quanto riportato dal Financial Times, un italiano, il capo del Meccanismo di vigilanza unico dell'Eurotower Andrea Enria, già in passato fautore di una manovra di questo tipo. La ratio della creazione della bad bank, secondo molti autorevoli esponenti della Bce, sta nella volontà di lenire la preoccupazione che le conseguenze economiche del lockdown imposto in diversi paesi del blocco, a causa della pandemia coronavirus, portino diverse aziende a fallire e, di conseguenza, diverse ...

carlaruocco1 : #NoMES: serve un forte intervento della #Bce che alimenti imprese e faccia ripartire il sistema economico. Bisogna… - RobinG00d : RT @lauranaka: NPL crediti deteriorati debiti tossici. Il #coronavirus azzererà tutti i progressi fatti in questi anni da #banche ITA & Co?… - Stupormundi66 : RT @il_burocrate: Conte alla Sueddeutsche Zeitung:”L’Italia è stata lasciata sola.” - Mes sanitario - Sure - Bei - 21 mld di titoli acquis… - lauranaka : NPL crediti deteriorati debiti tossici. Il #coronavirus azzererà tutti i progressi fatti in questi anni da #banche… - Edorsi53 : RT @il_burocrate: Conte alla Sueddeutsche Zeitung:”L’Italia è stata lasciata sola.” - Mes sanitario - Sure - Bei - 21 mld di titoli acquis… -

Ultime Notizie dalla rete : Bce vuole Coronavirus, Giorgia Meloni: la Bce obbedisce alla Germania ma deve stampare moneta Il Tempo Gentiloni: «Entro l’estate fondo da 1.500 miliardi. In Europa non avremo vincitori e vinti»

Non senza però rassicurare che nessuno vuole il ritorno all’austerity o pensa a una “troika” per chi utilizzerà ... impensabile tre mesi fa. Pensiamo all’intervento della Bce, senza le cui decisioni ...

Conte attacca: «Italia lasciata sola». Si tratta sul Mes senza condizioni

L'unica ancora di salvezza sarebbe lo scudo della Bce tramite il programma Omt. Ma per attivarlo serve aderire al Mes. LE CONDIZIONI Il premier Conte vuole vedere scritto «nero su bianco» al Consiglio ...

