Juventus, Paratici ha scelto Milik! Scambio con il Napoli, ora c’è anche la conferma (Di lunedì 20 aprile 2020) MILIK Juventus- Una nuova conferma riportato dai colleghi di “Tuttosport“: la Juventus avrebbe individuato in Milik il nuovo centravanti in vista della prossima stagione. L’affare potrebbe entrare nel vivo nel corso dei prossimi mesi. La Juventus potrebbe offrire Bernardeschi come contropartita, anche sei il Napoli pretenderebbe in aggiunta anche 40 milioni di euro, cifra ritenuta spropositata da Paratici e dalla dirigenza bianconera. Milik Juventus, matrimonio possibile: ecco perchè! Milik potrebbe vestire i colori bianconeri perchè voluto fortemente da Sarri, il quale lo avrebbe individuato come attaccante ideale per il suo nuovo 4-3-3 della prossima stagione. Leggi anche: Icardi Juventus, adesso è davvero possibile: la cifra shock dell’affare Juve e Napoli potrebbero sedersi a tavolino per trattare: operazione complicata, ma non ... Leggi su juvedipendenza Mercato Juventus - nuovo nome per la corsia destra : Paratici al lavoro

