Judo | i migliori 5 emergenti U20 del mondo Bekauri futura stella georgiana | Giappone

(Di lunedì 20 aprile 2020) Con tutte le competizioni internazionali sospese almeno fino alla fine di giugno a causa dell’emergenza Coronavirus, il World Tour diè di fatto in pausa forzata per almeno altri due mesi in attesa di capire se ci potranno essere le condizioni di ricominciare a gareggiare regolarmente nella seconda parte dell’estate oppure (più probabilmente) ad autunno. Sperando di rivedere al più presto gli atleti impegnati in gara, sfruttiamo questo periodo di stop per analizzare i possibili nuovi crack delmondiale. Nell’ultimo biennio abbiamo già potuto ammirare l’improvvisa esplosione di alcune giovanissime fuoriclasse capaci di arrivare sul trono iridato ancor prima di compiere 19 anni come per esempio lesi Akira Sone (+78 kg) e Uta Abe (-52 kg), oltre all’ucraina Daria Bilodid (-48 kg). Queste ragazze, tutte nate nel ...