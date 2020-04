Jason Bateman e John Cena insieme per il film Netflix Movie Night

(Di lunedì 20 aprile 2020)stringono un'alleanza lavorativa per portare sullo schermo ilper famiglie targatosi prepara a dirigere e produrre ilper famiglie, in arrivo suin autunno, che vedrà protagonista. A quanto si sa finora la pellicola, paragonata a Una notte al museo, prevede la presenza di oggetti inanimati che prendono vita. La premessa diriguarda un tour bus pieno di ospiti che tenta di fuggire da uno studio cinematografico in cui i set prendono misteriosamente vita. Tra i produttori anche Michael Costigan, Joe Roth e Jeff Kirschenbaum. Lo studio dietro il progetto è Aggregates, compagnia che produce la serie Ozark), in ...

jackdiquadri9 : @Nicola_Ato Decisamente sotto le aspettative. Ho terminato (a fatica!) la seconda stagione solo per Jason Bateman - Mauxa : #Ozark stagione 4, le novità sulla serie tv con #LauraLinney e #JasonBateman - _cristina4 : Sono alla 1x04 di #Ozark e appena iniziato a vederlo pensavo fosse una specie di Breaking Bad, ma forse è meglio. Jason Bateman pazzesco. - elisapelati : Piano piano sta anche emergendo il personaggio di Wendy, sicuramente più bello di quello di Jason Bateman -

Ultime Notizie dalla rete : Jason Bateman

Movieplayer.it

Jason Bateman e John Cena stringono un'alleanza lavorativa per portare sullo schermo il film per famiglie targato Netflix Movie Night. Jason Bateman si prepara a dirigere e produrre il film per ...Jason Bateman non sa ancora quanto durerà Ozark, ma scommette che la serie Netflix non andrà avanti ancora a lungo. Dopo l'arrivo su Netflix della terza stagione di Ozark, Jason Bateman torna a ...