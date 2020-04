Italia, il nonno travolge col trattore la nipote di 4 anni: non ce l’ha fatta (Di lunedì 20 aprile 2020) Ultim'ora Tragedia in Italia, nonno travolge con il suo trattore, bimba di 4 anni che purtroppo è rimasta vittima nell'incidente in Alto Adige a Riscone Brunico. La disgrazia è avvenuta oggi, 20 aprile 2020 intorno alle ore 14.30 poco dopo pranzo nella zona "Kappler Stock". Una zona che viene usata per la lavorazione delle terre e per l'agricoltura Continua.. Bimba muore sul colpo dopo essere caduta dal trattore Immediatamente sono accorsi i carabinieri, il soccorso alpino, la Croce bianca e i vigili del fuoco ma per la piccola non c'era più nulla da fare. Stando ad alcune prime ricostruzioni, la bimba si trovava sul trattore guidato dal nonno che ha 63 anni. Anche se il trattore, fosse dotato di dispostivo antiribaltamento, è saltato su un terreno roccioso, così la bimba purtroppo è caduta dal mezzo finendo sotto la ruota del ... Leggi su howtodofor Coronavirus - il portiere italiano perde il nonno : “D’ora in poi parerò anche per lui”

"Non posso vedere più mio nipote - non ha senso" : Savona - il suicidio del nonno che sconvolge l'Italia

Coronavirus - oltre 85.300 i positivi in Italia. Morto il nonno di Rovazzi - Oms lancia campagna per test anticorpi – DIRETTA (Di lunedì 20 aprile 2020) Ultim'ora Tragedia incon il suo, bimba di 4che purtroppo è rimasta vittima nell'incidente in Alto Adige a Riscone Brunico. La disgrazia è avvenuta oggi, 20 aprile 2020 intorno alle ore 14.30 poco dopo pranzo nella zona "Kappler Stock". Una zona che viene usata per la lavorazione delle terre e per l'agricoltura Continua.. Bimba muore sul colpo dopo essere caduta dalImmediatamente sono accorsi i carabinieri, il soccorso alpino, la Croce bianca e i vigili del fuoco ma per la piccola non c'era più nulla da fare. Stando ad alcune prime ricostruzioni, la bimba si trovava sulguidato dalche ha 63. Anche se il, fosse dotato di dispostivo antiribaltamento, è saltato su un terreno roccioso, così la bimba purtroppo è caduta dal mezzo finendo sotto la ruota del ...

Alessandrobarix : RT @pattygatty65: @ItalianoeRomano @Letargo6 Infatti io lo dico sempre , che mio nonno e tutti gli altri hanno combattuto per liberare l'It… - _luigicontu : Sebbene mio nonno abbia tradotto per primo in #italia #einstein per #hoepli negli anni 30 io non ho proprio chiara… - Mabu_63 : Mio padre e mio nonno si staranno rigirando nella tomba vedendo come si è ridotta quest'Italia per cui hanno combat… - FabrizioBenass4 : RT @FabrizioBenass4: LA VITA UN VALORE DA - Bananas_Italia : @GiacomoGiusti @Passion1897 @Juventus_Club19 @La_Bianconera mio nonno, ormai purtroppo ex tifoso bolognese, diceva… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia nonno "Adotta un nonno" diventa format nazionale Tuscia Web Coronavirus, morto il nonno di Scuffet: “Parerò anche per te”

in una situazione quasi surreale per l’Italia e non solo. In tal senso, con lo stop forzato dei campionati, i calciatori attendono la possibilità di tornare in campo per concludere la stagione. Tra ...

Erminia Bianchini al traguardo dei 112 anni: la nonnina langarola è la persona più longeva d’Italia

Dodici mesi fa (allora nella stessa classifica degli ultracentenari italiani era 8ª), oltre all’affettuosa visita del suo sindaco Ezio Cardinale per il suo 111° compleanno nonna Erminia ricevette ...

in una situazione quasi surreale per l’Italia e non solo. In tal senso, con lo stop forzato dei campionati, i calciatori attendono la possibilità di tornare in campo per concludere la stagione. Tra ...Dodici mesi fa (allora nella stessa classifica degli ultracentenari italiani era 8ª), oltre all’affettuosa visita del suo sindaco Ezio Cardinale per il suo 111° compleanno nonna Erminia ricevette ...