Instagram in crisi a causa del CoronaVirus | ecco perché il cambiamento riguarda tutti

(Di lunedì 20 aprile 2020) Ilha messo in ginocchio sia le piccole attività che i grandi colossi come ad esempio Mark Zuckerberg che è stato costretto a lasciare a casa molti dipendenti che giornalmente lavoravano per. Per questo motivo se in questi giorni qualche utente disegnala un post potenzialmente dannoso (che sia di nudo o di incitamento all’odio), il contenuto incriminato non viene rimosso immediatamente, ma potrebbe restare online per settimane. Questo perché negli uffici disarebbero rimaste poche persone a lavorare e le tempistiche brevi a cui eravamo abituati in passato, ora sono cambiate. Se oggi segnali un post, infatti, ti esce questo messaggio: “Grazie per averci segnalato questo post. Abbiamo meno persone disponibili per revisionare le segnalazioni, questo adella pandemia del. Quindi potremmo non essere ...