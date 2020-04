Inseguimento tra Casalnuovo e Pomigliano, tentano di investire i carabinieri per scappare (Di lunedì 20 aprile 2020) Due giovani, in un'automobile di grossa cilindrata, hanno evaso un controllo dei carabinieri a Casalnuovo (Napoli); intercettati a Pomigliano d'Arco, per fuggire hanno colpito alcune automobili parcheggiate e tentato di investire un militare; si sono schiantati contro un cartellone per evitare una terza pattuglia. Addosso avevano della droga, in casa i carabinieri hanno trovato una bomba artigianale. Leggi su fanpage Barbara D’Urso mostra inseguimento in spiaggia : è polemica – VIDEO

Inseguimento con incidente a Ladispoli : arrestate due persone in strada senza necessità (Di lunedì 20 aprile 2020) Due giovani, in un'automobile di grossa cilindrata, hanno evaso un controllo dei(Napoli); intercettati ad'Arco, per fuggire hanno colpito alcune automobili parcheggiate e tentato diun militare; si sono schiantati contro un cartellone per evitare una terza pattuglia. Addosso avevano della droga, in casa ihanno trovato una bomba artigianale.

I militari si sono avvicinati ma a quel punto il guidatore ha tentato ancora la fuga: ha quasi travolto il carabiniere, si è fatto largo tra le automobili parcheggiate ed ha ripreso a scappare. Questa ...

Fuga rocambolesca attraverso la Nova Scotia e gran parte del Canada orientale. Il killer era un odontotecnico di 51 anni, molte delle vittime non avevano legami con lui ...

I militari si sono avvicinati ma a quel punto il guidatore ha tentato ancora la fuga: ha quasi travolto il carabiniere, si è fatto largo tra le automobili parcheggiate ed ha ripreso a scappare.