Ingannare il tempo con i video ipnotici delle montagne russe in soggettiva (Di lunedì 20 aprile 2020) (Foto: Getty Images)Tra i tanti modi per perdere tempo durante il lockdown e sconfiggere la noia da coronavirus, ve ne segnaliamo uno ipnotico e adrenalinico: guardare i video in soggettiva delle montagne russe. Basta setacciare YouTube per scovare giri della morte e discese a strapiombo (urla dei partecipanti comprese) filmati dai sedili degli ottovolanti dei parchi divertimenti sparsi in giro per il mondo. Se vi piace il genere e il giramento di testa è la vostra passione, ecco qualche esempio. Holiday Park (Germania) https://www.youtube.com/watch?v=h lcZcBcQ0o Cedar Point (Ohio, USA) https://youtu.be/lBgNx8nts70 Nagashima Spa Land (Giappone) https://youtu.be/5WrRDN6gGvM Carowinds (Carolina del Nord, USA) https://youtu.be/0AQZ6rm4jNs Ferrari World Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) https://youtu.be/2hT3A NT1zA Busch Gardens Williamsburg (Virginia, ... Leggi su wired Dieci audiolibri da ascoltare per ingannare il tempo (Di lunedì 20 aprile 2020) (Foto: Getty Images)Tra i tanti modi per perderedurante il lockdown e sconfiggere la noia da coronavirus, ve ne segnaliamo uno ipnotico e adrenalinico: guardare iin. Basta setacciare YouTube per scovare giri della morte e discese a strapiombo (urla dei partecipanti comprese) filmati dai sedili degli ottovolanti dei parchi divertimenti sparsi in giro per il mondo. Se vi piace il genere e il giramento di testa è la vostra passione, ecco qualche esempio. Holiday Park (Germania) https://www.youtube.com/watch?v=h lcZcBcQ0o Cedar Point (Ohio, USA) https://youtu.be/lBgNx8nts70 Nagashima Spa Land (Giappone) https://youtu.be/5WrRDN6gGvM Carowinds (Carolina del Nord, USA) https://youtu.be/0AQZ6rm4jNs Ferrari World Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) https://youtu.be/2hT3A NT1zA Busch Gardens Williamsburg (Virginia, ...

shakazamba : Ingannare il tempo con i video ipnotici delle montagne russe in soggettiva - scarronemattia : @palamini_maria @mzmilena @chiossimanuela2 @heather_parisi @RobertoBurioni „Potete ingannare tutti per qualche temp… - ildongoli : RT @LoPsihologo: Potete ingannare tutti per qualche tempo e qualcuno per sempre, ma non potete ingannare tutti per sempre. - Eliteddy2 : RT @LoPsihologo: Potete ingannare tutti per qualche tempo e qualcuno per sempre, ma non potete ingannare tutti per sempre. - spirito_puro : RT @LoPsihologo: Potete ingannare tutti per qualche tempo e qualcuno per sempre, ma non potete ingannare tutti per sempre. -

Ultime Notizie dalla rete : Ingannare tempo A Trecase si balla e si canta sui social per ingannare il tempo Pagine Vesuviane Ingannare il tempo con i video ipnotici delle montagne russe in soggettiva

Se combattere la noia da isolamento è sempre più difficile, guardate qui: discese a strapiombo e giri della morte ripresi dai sedili degli ottovolanti dei parchi divertimenti di mezzo mondo Tra i ...

Coronavirus Canada, fila al supermercato: in attesa di entrare fanno gli squat. VIDEO

Cosa fare se la coda al supermercato è troppo lunga? Una possibile soluzione è seguire l’esempio del dottor David Keegan che ha inventato un workout per ingannare il tempo e mantenersi in forma. E’ su ...

Se combattere la noia da isolamento è sempre più difficile, guardate qui: discese a strapiombo e giri della morte ripresi dai sedili degli ottovolanti dei parchi divertimenti di mezzo mondo Tra i ...Cosa fare se la coda al supermercato è troppo lunga? Una possibile soluzione è seguire l’esempio del dottor David Keegan che ha inventato un workout per ingannare il tempo e mantenersi in forma. E’ su ...