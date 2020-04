Infermiera muore di Coronavirus, aveva lavorato fino all’ultimo: “Hanno bisogno di me” (Di lunedì 20 aprile 2020) fino all’ultimo, ha fatto il suo lavoro senza arrendersi. Lidia Liotta, 55 anni, caposala in una casa di riposo, è morta dopo aver contratto il Coronavirus. La sua storia di immenso coraggio è stata raccontata dalla sua famiglia in una sentita testimonianza raccolta da Il Corriere della Sera. Si era ammalata e poi era tornata al lavoro Lidia viveva a Sciacca con il marito Calogero e con la figlia Maria Pia. Da 20 anni era lavorava alla casa di riposo Villa Serena a Predore, dove il Coronavirus si è abbattuto nelle ultime settimane con grande violenza, contagiando diverse persone. Lidia, da subito, si era mostrata molto in ansia per i suoi pazienti: “Già il 26 febbraio mi ha scritto di essere preoccupata perché i suoi ‘nonnini’ “, racconta la sorella Giusy, “come li chiamava affettuosamente lei, stavano male, ... Leggi su thesocialpost Infermiera positiva muore a 28 anni - i medici fanno nascere la sua bimba

