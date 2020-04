Indicazioni certe per il futuro: l'appello del settore wedding italiano al governo (Di lunedì 20 aprile 2020) Indicazioni e tempi certi per la futura ripresa dei matrimoni e degli eventi in Italia, sospensione delle cartelle esattoriali e dei tributi per il 2020, accesso a finanziamenti a fondo perduto per le aziende e indennità per i lavoratori autonomi: sono queste le principali richieste lanciate dal settore del wedding italiano, che intende richiamare l'attenzione del governo sugli effetti devastanti derivati dalla chiusura delle attività a causa del Coronavirus e della non certa data di riavvio, stimata in ogni caso non prima del 2021. L'appello arriva dal comitato promotore dell'Associazione wedding Industry italiana - un gruppo trasversale e spontaneo che sta raggruppando decine tra wedding planner, catering e altri operatori - ed è stato lanciato anche on line con una petizione che ha già raccolto oltre 2.000 firme e il sostegno di molti nomi noti e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 aprile 2020)e tempi certi per la futura ripresa dei matrimoni e degli eventi in Italia, sospensione delle cartelle esattoriali e dei tributi per il 2020, accesso a finanziamenti a fondo perduto per le aziende e indennità per i lavoratori autonomi: sono queste le principali richieste lanciate daldel, che intende richiamare l'attenzione delsugli effetti devastanti derivati dalla chiusura delle attività a causa del Coronavirus e della non certa data di riavvio, stimata in ogni caso non prima del 2021. L'arriva dal comitato promotore dell'AssociazioneIndustry italiana - un gruppo trasversale e spontaneo che sta raggruppando decine traplanner, catering e altri operatori - ed è stato lanciato anche on line con una petizione che ha già raccolto oltre 2.000 firme e il sostegno di molti nomi noti e ...

In questa situazione dobbiamo accettare che per alcune domande vi siano risposte certe dal punto di vista scientifico, mentre per altre domande non ci sia ancora una risposta certa dal punto di vista ...

La premessa è seguire le indicazioni del governo, normate nei prossimi Dcpm ... dovrà tenere conto anche dell’andamento dell’epidemia. Per ora l’unico dato certo, stabilito da Palazzo Chigi, è la ...

