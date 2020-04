Indennità Coronavirus: bonus da 600 a 800 euro, ma non prima di maggio (Di lunedì 20 aprile 2020) Il secondo bonus per lavoratori cococo, precari e partite iva non dovrebbe arrivare prima della metà di maggio, ma dovrebbe arrivare a 800 euro. Siamo giunti al 20 aprile senza che il decreto ministeriale sulle riaperture e quello sui nuovi aiuti ai cittadini italiani sia stato approvato. Entro il 4 maggio dovrebbero riprendere alcune attività, … L'articolo Indennità Coronavirus: bonus da 600 a 800 euro, ma non prima di maggio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews **Coronavirus : Inps - 3 - 1 mln di indennità 600 euro liquidate**

Coronavirus : Piemonte - Inail riconosce indennità per il decesso di un sanitario

Coronavirus : liquidate oltre un milione di indennità da 600 euro - il 15 aprile pagamento del bonus baby sitting (Di lunedì 20 aprile 2020) Il secondoper lavoratori cococo, precari e partite iva non dovrebbe arrivaredella metà di, ma dovrebbe arrivare a 800. Siamo giunti al 20 aprile senza che il decreto ministeriale sulle riaperture e quello sui nuovi aiuti ai cittadini italiani sia stato approvato. Entro il 4dovrebbero riprendere alcune attività, … L'articolo Indennitàda 600 a 800, ma nondiè apparsosul sito ViaggiNews.com

FedericoDinca : L'@INPS_it ha erogato ad oggi oltre 3mln di indennità da €600 previste dal decreto #CuraItalia. Altre 750 mila proc… - FedericoDinca : .@INPS_it continua erogazione delle indennità da 600 euro del decreto #CuraItalia per i lavoratori autonomi. Copert… - MinLavoro : #CuraItalia, domani #15aprile pagamento bonus 600 euro per oltre 1,8 milioni di lavoratori. @CatalfoNunzia: 'Entro… - news24_city : Coronavirus, Marmo (FI): «Le Asl riconoscano indennità aggiuntive per operatori sanitari» - Confcommerciob1 : RT @Confcommercio: Elena Cordani, presidente di #Federligue: “Le società di traduzione e le scuole di lingue sono allo stremo. Chiediamo #i… -