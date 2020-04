Incognita estate 2020, vacanze sì se “intelligenti e diverse” (Di lunedì 20 aprile 2020) (Teleborsa) – Gli europei troveranno “soluzioni intelligenti” per consentire alla popolazione di fare le vacanze estive nonostante la pandemia di coronavirus. Lo sostiene la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen che pochi giorni fa era stata decisamente più cauta. In un’intervista rilasciata a Expresso Sunday, stavolta la Presidente si è mostrata più ottimista sull’immediato futuro rispetto a quanto affermato in precedenza quando suggeriva che era ancora presto per prenotare le vacanze. “Penso che troveremo soluzioni intelligenti per trascorrere le vacanze estive. Forse un po’ diverse, con altre misure igieniche, con un po’ più di distanza sociale, ma le troveremo”, ha detto von der Leyen. Secondo la presidente, “è positivo” che i Paesi dell’UE stiano ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 20 aprile 2020) (Teleborsa) – Gli europei troveranno “soluzioni intelligenti” per consentire alla popolazione di fare leestive nonostante la pandemia di coronavirus. Lo sostiene la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen che pochi giorni fa era stata decisamente più cauta. In un’intervista rilasciata a Expresso Sunday, stavolta la Presidente si è mostrata più ottimista sull’immediato futuro rispetto a quanto affermato in precedenza quando suggeriva che era ancora presto per prenotare le. “Penso che troveremo soluzioni intelligenti per trascorrere leestive. Forse un po’ diverse, con altre misure igieniche, con un po’ più di distanza sociale, ma le troveremo”, ha detto von der Leyen. Secondo la presidente, “è positivo” che i Paesi dell’UE stiano ...

Ultime Notizie dalla rete : Incognita estate Incognita estate 2020, vacanze sì se intelligenti e diverse Il Messaggero ESTATE SENZA SPORT: DOPO IL ‘GIIR’ SALTA ANCHE IL CIRCUITO ‘BIKE&RUN’

VALSASSINA – Ci aspetta una estate accanto alla pandemia, una situazione ancora piena di incognite e che il mondo dello sport non può affrontare. Ecco quindi la decisione del comitato organizzatore ...

Io in questa fase non me la sento di dire che questa estate saremo tutti tranquilli e potremo andare sicuramente al mare come negli anni passati, dirlo con questa semplicità no". Lo ha detto il ...

