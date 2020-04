Incidenti | auto si ribalta in provincia di Lecco | muore giovane alla guida

(Di lunedì 20 aprile 2020) Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Incidente stradale stamane, lunedì 20 aprile, intorno alle 5 in via Roma sulla strada Briantea a Bulciago, comune indi. L'conun ragazzo di 28 anni si èta e ilha perso la vita. Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. Sul posto sono interventi gli uomini della Polstrada per i rilievi del caso.

DebAttanasio : @TheElaima Il dato da seguire ormai è che il numero generale dei morti in queste zone è addirittura calato perché c… - panicwarning : @surianof @fanpage ho saputo che il Governo visto che si è azzerato il numero di incidenti stradali, confortato dal… - panicwarning : @TgLa7 @robersperanza ho saputo che il Governo visto che si è azzerato il numero di incidenti stradali, confortato… - Megghy28860108 : @pbecchi Che poi ilsole24ore è disonesto intellettualmente nel dissociarsi xke effettivamente i morti di covid19… - Rodolfo14607379 : RT @natolibero68: @Rooob1 @maxdantoni @bovigus1 Infatti le risulta che la guida sia vietata? O ci sono regole per guidare? Sentirà mai dir…

PIEVE DEL CAIRO. Grave incidente stradale la mattina di lunedì 20 aprile sulla sp 194 in territorio comunale di Pieve del Cairo. L'incidente è avvenuto sulla strada per Mede poco prima delle 11: due ...