Incendi nell’area di Chernobyl | il vento ostacola le operazioni

Sono contenuti due dei quattro Incendi divampati nella regione di Zhytomyr e uno di quattro nella zona di esclusione di Chernobyl: lo ha confermato il Ministro dell'Interno ucraino Arsen Avakov. "I voli sulle zone interessate sono avvenuti in mattinata dopo il lavoro svolto ieri. Uno dei quattro focolai e' stato contenuto nella zona di Chernobyl. Due su quattro a Zhytomyr. Le previsioni del vento per oggi non sono molto buone: fino a 20 m/s, e' vento forte. Le forze di terra e l'aviazione stanno funzionando correttamente", ha scritto Avakov su Twitter, come riporta Interfax. "Gli sforzi principali sono stati mirati a contenere quattro punti in cui cespugli e resti di legname erano e una torbiera erano in fiamme"

