Inaugurato Covid Center a Napoli, la gioia di De Luca: “Fatto un miracolo” (VIDEO) (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ pronto da questa mattina il nuovo reparto all’Ospedale del Mare, nel quartiere di Ponticelli, riservato a pazienti Covid-19. La struttura messa in piedi con moduli prefabbricati sorge in un’area limitrofa ai parcheggi. Napoli risponde così all’emergenza coronavirus. Arrivano anche le parole del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: “Ho fatto visita al Covid Center dell’Ospedale del Mare, una struttura di avanguardia, fondamentale per combattere l’epidemia. Abbiamo fatto un altro miracolo amministrativo, senza squilli di trombe, ma lavorando con grande concretezza e determinazione. el complesso, con le strutture modulari di Caserta e Salerno, amplieremo di 120 unità i posti delle terapie intensive. Fortunatamente la pressione sulle terapie intensive si è ... Leggi su anteprima24 ++Ospedale di Eboli - inaugurato il reparto-Covid++

Coronavirus - inaugurato il nuovo ospedale Covid alla fiera di Milano

La Civiltà Cattolica sbarca in Cina

Così La Civiltà Cattolica, storica rivista dei Gesuiti italiani, presenta la sua ultima iniziativa, varata oggi, 20 aprile 2020, nell’Italia inchiodata dal “blocco” da coronavirus: una nuova edizione ...

Cala la pressione sulle terapie intensive. E il Niguarda «libera» il primo settore

Erano i giorni in cui in Fiera veniva inaugurato l’ospedale costruito per l’emergenza ... I contagi in Lombardia sono arrivati a quota 66.236 con un aumento di 855 casi. Le vittime del Covid-19 sono ...

