IMMUNI: chi non scarica l’app avrà limiti nella mobilità (Di lunedì 20 aprile 2020) Il Corriere della Sera spiega oggi che l’app IMMUNI, ovvero il sistema di contact tracing italiano che dovrebbe aiutare a gestire la ‘fase 2’ della ripresa costruita da Bending Spoons e altre due aziende, avrà limiti nella mobilità: Il tema è delicato, perché incrocia la tutela della privacy e l’efficacia dei controlli decisivi per la fase 2, cioè per la riapertura del Paese.IMMUNI è la app scelta dal governo per tracciare i contatti delle persone contagiate, in modo da contenere gli effetti di un’eventuale seconda ondata. Per essere utile alla causa dovrà essere scaricata almeno dal 60% della popolazione. Altrimenti i contatti mappati, nel rispetto della privacy delle singole persone visto che tutte le informazioni sarebbero anonimizzate, non sarebbero sufficienti a tenere sotto controllo la ... Leggi su nextquotidiano L’app “Immuni” diventa una questione di sicurezza nazionale : il Copasir vuole vederci chiaro

