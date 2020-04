Imma Tataranni 2 a rischio e non solo per il Coronavirus, Matera perderà la fiction di successo? (Di lunedì 20 aprile 2020) Imma Tataranni 2 ci sarà ma non sappiamo bene quando e dove. Proprio come tante altre fiction italiane rimaste ferme al palo, anche una delle rivelazioni della scorsa stagione televisiva rischia davvero di slittare ad oltranza e non solo per i problemi che tutti stanno affrontando che sono legati all'emergenza Coronavirus e alla quarantena forzata che ci ha chiuso in casa impedendo a milioni di italiani di tornare a lavoro, ma per motivi "burocratici". Proprio in queste settimane Vanessa Scalera e il resto del cast di Imma Tataranni 2 si sarebbero messi a lavoro sui nuovi episodi che, molto probabilmente avremmo visto proprio a cavallo tra autunno e inverno ma, a quanto pare, il percorso da fare è ancora lungo. Come se la quarantena non bastasse, a tenere in bilico il set della serie è la stessa Regione che rischia di perdere una vetrina come la fiction di Rai1 ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 aprile 2020)2 ci sarà ma non sappiamo bene quando e dove. Proprio come tante altreitaliane rimaste ferme al palo, anche una delle rivelazioni della scorsa stagione televisiva rischia davvero di slittare ad oltranza e nonper i problemi che tutti stanno affrontando che sono legati all'emergenzae alla quarantena forzata che ci ha chiuso in casa impedendo a milioni di italiani di tornare a lavoro, ma per motivi "burocratici". Proprio in queste settimane Vanessa Scalera e il resto del cast di2 si sarebbero messi a lavoro sui nuovi episodi che, molto probabilmente avremmo visto proprio a cavallo tra autunno e inverno ma, a quanto pare, il percorso da fare è ancora lungo. Come se la quarantena non bastasse, a tenere in bilico il set della serie è la stessa Regione che rischia di perdere una vetrina come ladi Rai1 ...

Scicli e i luoghi di Montalbano su Rai Uno

Dalla Sicilia di Montalbano alla Napoli dei Bastardi di Pizzofalcone, dalla Matera di Imma Tataranni, di nuovo alla Napoli degli anni del boom per l' "Amica Geniale": sono tante le fiction in cui il ...

