“Il virus non è meno aggressivo, è cresciuta l’esperienza dei medici” (Di lunedì 20 aprile 2020) Nella conferenza stampa della Protezione civile, insieme ad Angelo Borrelli, oggi era presente Luca Richeldi, direttore dell’Unità di pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma e membro del Comitato tecnico scientifico che coadiuva il Governo. “Non sorprende che la Lombardia e il Piemonte abbiano una circolazione maggiore del virus perché sono partiti da livelli più alti. Quello che registriamo è un calo percentuale. Dove la circolazione del virus è stata maggiore questo calo è più lento. Questo non vuol dire una minore efficacia delle misure ma fotografa situazioni epidemiologiche diverse”. Non è il momento di abbassare la guardia. “Il numero di deceduti ci deve far riflettere e pensare che la battaglia certamente non è vinta. Siamo forse in un periodo di relativa tregua per la diffusione, ma non ... Leggi su ilnapolista Massimo Boldi - quarantena da solo : “Il Coronavirus castigo di Dio” – VIDEO

Nella conferenza stampa della Protezione civile, insieme ad Angelo Borrelli, oggi era presente Luca Richeldi, direttore dell'Unità di pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma e membro del Comitato tecnico scientifico che coadiuva il Governo. "Non sorprende che la Lombardia e il Piemonte abbiano una circolazione maggiore del virus perché sono partiti da livelli più alti. Quello che registriamo è un calo percentuale. Dove la circolazione del virus è stata maggiore questo calo è più lento. Questo non vuol dire una minore efficacia delle misure ma fotografa situazioni epidemiologiche diverse". Non è il momento di abbassare la guardia. "Il numero di deceduti ci deve far riflettere e pensare che la battaglia certamente non è vinta. Siamo forse in un periodo di relativa tregua per la diffusione, ma non ...

