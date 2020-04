Il virus ha acuito la crisi dell’industria del calcio Ma è un’opportunità per un futuro

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 aprile 2020) Con il consenso degli autori, riproponiamo integralmente sul Napolista l’articolo che Pasquale Lucio Scandizzo e Gianluca Calvosa hanno scritto per formiche.net L’emergenza del Covid 19 ha creato un contesto del tutto nuovo per lo sport-spettacolo e il suo impatto sull’industria delè ancora in una fase embrionale di cui è difficile prevedere gli sviluppi successivi. In ogni caso, essa sta già comportando effetti negativi del tutto straordinari sull’industria globale del. E ci si attende che, seppur mitigati per effetto della minore propagazione della pandemia e delle misure che verranno adottate per garantire lo svolgimento delle competizioni in condizioni di relativa sicurezza per gli atleti, i lavoratori dell’indotto e gli spettatori, tali effetti persisteranno per un certo periodo, e parte di essi assumeranno un ...