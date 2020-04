Il virologo Tarro a TPI | “Il lockdown non ha senso | il caldo e il plasma dei guariti

Leggi su tpi

(Di lunedì 20 aprile 2020) TPI intervista il professor Giulio, 82 anni,di fama internazionale, allievo di Albert Sabin (il padre del vaccino contro la poliomielite). Professor, lei dice che si può riaprire. Assolutamente sí, e se vuole le spiego perché.Pensa che non dovremo rinunciare alle vacanze? Al contrario, dovremo usarle per combattere il Covid.Per questo motivo lei da due giorni è in polemica con Burioni, però. Io? No.Come no? Battaglia su Twitter. Ah ah ah. È lui che è in polemica non me. Io non lo sono con lui, non lo conosco. Burioni ha detto che lei è più papabile come aspirante Miss Italia che come un premio Nobel. È libero di pensare quello che vuole. Io mi sono semplicemente fatto una domanda.Quale? Questo Burioni brillante polemista è forse lo stesso famosoBurioni che il 2 febbraio disse: ...