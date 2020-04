Il virologo premio Nobel: "5G possibile causa del Covid-19" (Di lunedì 20 aprile 2020) Ora lo dice anche un virologo di fama mondiale. Secondo il professore presso l’Istituto Pasteur di Parigi, Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina nel 2008, la diffusione del Covid-19 potrebbe essere stata favorita dal lancio della rete 5G in Cina. Una tesi che ha riacceso il dibattito social t Leggi su iltempo Il virologo premio Nobel 2008 : “Coronavirus nato per errore nelle ricerche del vaccino contro l’Aids” (Di lunedì 20 aprile 2020) Ora lo dice anche undi fama mondiale. Secondo il professore presso l’Istituto Pasteur di Parigi, Luc Montagnier,per la medicina nel 2008, la diffusione del-19 potrebbe essere stata favorita dal lancio della rete 5G in Cina. Una tesi che ha riacceso il dibattito social t

heather_parisi : C'è il virologo Luc Montagnier, scopritore nel 1983 del virus dell'HIV e Premio Nobel nel 2008 per la Medicina, che… - MNdatv : RT @macche2palle: Mentre da noi parla BuBu tutte le domeniche, in Francia, in televisione ospitano Luc Montagnier, ex premio Nobel per la m… - tempoweb : Il virologo premio Nobel Montagnier: 'Il 5G in Cina possibile causa del Covid-19' - - Vickiegogreen : RT @PresidioItalico: @Vickiegogreen oppure la teoria del Premio Nobel...una cosa e' certa quando vedo in tv un cd virologo 'esperto' sempre… - PixarYeah : RT @heather_parisi: C'è il virologo Luc Montagnier, scopritore nel 1983 del virus dell'HIV e Premio Nobel nel 2008 per la Medicina, che dic… -