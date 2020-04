Il virologo Crisanti | Il rischio zero non esiste Le mascherine se indossate da tutti

(Di lunedì 20 aprile 2020) “Nella Fase 2 ci saranno molte più occasioni di trasmissione del virus. Venendo meno le misure di contenimento, nuovi focolai verranno fuori sicuramente”. Sono le parole deled epidemiologo Andreain un’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale. Il direttore di microbiologia dell’Azienda ospedaliera universitaria di Padova, tra gli esperti che hanno guidato l’emergenza coronavirus in Veneto, ha proseguito:“Occorre prepararsi alle inevitabili conseguenze. I fondamentali? Protezioni, sanificazione, tamponi. E la capacità di reazione immediata che abbiamo messo a punto. Ilnon, specialmente in situazioni del genere ... Ora che andiamo incontro a una riapertura caotica dobbiamo essere a maggior ragione preparati”.E sulla riaperturaaggiunge:“Comporta undi ripresa ...

