Il vincolo della formazione a distanza tra media digitali e gap culturali (Di lunedì 20 aprile 2020) Il profumo della moka pervade il mio studio e il tintinnio del cucchiaino fa da campanella all’inizio della mia prima call della giornata: “Pensa un po’ che le ho detto che la tesi non era ancora pronta e che potevamo lavorarci fino all’ultimo istante utile, visto che l’altro ateneo dove insegno consente l’invio del file fino a 24 ore prima. E lei mi ha detto che dovevamo chiudere perché le occorreva il tempo per stamparla e averla tra le sue mani per condividere le foto di laurea”. A parlare è Marco Tregua, Docente di Economia e Gestione delle imprese alla Federico II.Sembra proprio che la tesi cartacea della sua laureanda serva come elemento totemico: no tesi no party a distanza. Di fatto le sarebbe bastato il solo frontespizio reale con un contenuto non così aggiornato quanto il file da inviare al suo Prof. Il ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - il partito della riapertura e il vincolo dei numeri (Di lunedì 20 aprile 2020) Il profumomoka pervade il mio studio e il tintinnio del cucchiaino fa da campanella all’iniziomia prima callgiornata: “Pensa un po’ che le ho detto che la tesi non era ancora pronta e che potevamo lavorarci fino all’ultimo istante utile, visto che l’altro ateneo dove insegno consente l’invio del file fino a 24 ore prima. E lei mi ha detto che dovevamo chiudere perché le occorreva il tempo per stamparla e averla tra le sue mani per condividere le foto di laurea”. A parlare è Marco Tregua, Docente di Economia e Gestione delle imprese alla Federico II.Sembra proprio che la tesi cartaceasua laureanda serva come elemento totemico: no tesi no party a. Di fatto le sarebbe bastato il solo frontespizio reale con un contenuto non così aggiornato quanto il file da inviare al suo Prof. Il ...

nikolaussuck : RT @LucianoBarraCar: @UscIta2020 Basta leggersi tutto il post. Facendo un indispensabile sforzo di studio e comprensione. Ognuno di noi, di… - HuffPostItalia : Il vincolo della formazione a distanza tra media digitali e gap culturali - OccioniMichael : @GianPaolo61 @VincenzoDeLuca L'articolo 120 della Costituzione stabilisce che le Regioni non possono in alcun modo… - OccioniMichael : @CarloCarin1 @VincenzoDeLuca L'articolo 120 della Costituzione stabilisce che le Regioni non possono in alcun modo… - OccioniMichael : @EdmondElefante @VincenzoDeLuca L'articolo 120 della Costituzione stabilisce che le Regioni non possono in alcun mo… -

Ultime Notizie dalla rete : vincolo della Il vincolo della formazione a distanza tra media digitali e gap culturali L'HuffPost L’emergenza non ferma l’amore, il "sì" di Elvira e Nicola a San Salvo

I due giovani, stamattina, nell’aula consiliare del Comune di San Salvo, al cospetto del sindaco Tiziana Magnacca e osservando le misure di sicurezza di questo periodo, hanno contratto il vincolo ...

Toscana, è scattata l'ora delle mascherine obbligatorie per uscire

Mascherine, fase due con caos. Dopo giorni di inviti e annunci l'obbligo fuori casa scatta da oggi in tutta la Toscana, Firenze compresa. Vigili urbani mobilitati per i controlli, che verranno potenzi ...

I due giovani, stamattina, nell’aula consiliare del Comune di San Salvo, al cospetto del sindaco Tiziana Magnacca e osservando le misure di sicurezza di questo periodo, hanno contratto il vincolo ...Mascherine, fase due con caos. Dopo giorni di inviti e annunci l'obbligo fuori casa scatta da oggi in tutta la Toscana, Firenze compresa. Vigili urbani mobilitati per i controlli, che verranno potenzi ...