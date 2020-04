Il video dell’infermiere che ferma i matti che vogliono uscire nonostante il Coronavirus

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 20 aprile 2020) Nuove proteste ieri contro il lockdown di alcuni governatori americani contro il, dopi i cortei di sabato ad Austin, Annapolis e Indianapolis. La manifestazione più grande è stata a Olympia, capitale dello stato di Washington, dove 2500 persone sono scese in piazza con bandiere Usa e cartelli inneggianti alla riapertura. Gran parte dei partecipanti era senza mascherina e non ha rispettato il distanziamento sociale. Alcune centinaia di persone si sono invece radunate a Denver, in Colorado, e a Nashville, in Tennessee. Centinaia di manifestanti si sono radunati davanti al Campidoglio di Denver, in Colorado, per chiedere al governatore Jared Polis di revocare l’ordine di lockdown e far ripartire l’economia dello Stato. Su alcuni cartelli si leggevano slogan come, “anche la disoccupazione uccide”, o “preferisco rischiare il...