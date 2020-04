Il tumore se lo porta via a 31 anni: il mondo del calcio piange un giovane calciatore [NOME e DETTAGLI] (Di lunedì 20 aprile 2020) Un altro gravissimo lutto ha colpito il mondo del pallone. Una triste notizia che ha sconvolto il calcio. E’ morto Damiano Zugno, stava lottando come un leone contro un tumore, era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al cervello due anni fa. Secondo quanto riporta ‘IlGazzettino.it’ si è spento in ospedale a Treviso dopo tre giorni di coma, aveva appena 31 anni. Viveva a Scorzè con la famiglia ed aveva iniziato la carriera dalle giovanili del Venezia prima di passare alla Vigontina. In carriera è stato capitano e difensore dell’Istrana, esperienze anche con Noale, Martellago, Mestre, Spinea e ultimo a Zero Branco. Il livello più alto è stato l’esordio tra i professionisti con il Mantova in Serie B. Quattro mesi dopo l’intervento era tornato in campo tra l’abbraccio affettuoso dei ... Leggi su calcioweb.eu Donatella Rettore/ “Tumore? Mara Venier mi ha portato fortuna” (Domenica In)

Samantha De Grenet tumore - come sta? Novità importanti

Torino - asportato tumore a bronchi e trachea in un paziente affetto da coronavirus (Di lunedì 20 aprile 2020) Un altro gravissimo lutto ha colpito ildel pallone. Una triste notizia che ha sconvolto il. E’ morto Damiano Zugno, stava lottando come un leone contro un, era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al cervello duefa. Secondo quanto ri‘IlGazzettino.it’ si è spento in ospedale a Treviso dopo tre giorni di coma, aveva appena 31. Viveva a Scorzè con la famiglia ed aveva iniziato la carriera dalle giovanili del Venezia prima di passare alla Vigontina. In carriera è stato capitano e difensore dell’Istrana, esperienze anche con Noale, Martellago, Mestre, Spinea e ultimo a Zero Branco. Il livello più alto è stato l’esordio tra i professionisti con il Mantova in Serie B. Quattro mesi dopo l’intervento era tornato in campo tra l’abbraccio affettuoso dei ...

CalcioWeb : Il tumore se lo porta via a 31 anni: il mondo del calcio piange un giovane calciatore [NOME e DETTAGLI] - - uomoconbarba : @terzocassetto Non sa né leggere né scrivere, ha fatto una vita davvero dura fin da quando era piccola, numerosi sa… - sardanews : Sanluri piange Natascia Porta, la Miss Mamma di 47 anni sconfitta da un tumore - vivere_sardegna : Sanluri piange Natascia Porta, la Miss Mamma di 47 anni sconfitta da un tumore - Cinnamontomofo : Mia nonna si è sposata per amore poi quello stronzo di marito la menava quindi ha divorziato e quando lui è tornato… -

Ultime Notizie dalla rete : tumore porta Lacrime per Natascia Porta, la ‘miss mamma’ morta a 47 anni per un maledetto tumore Sardegna Live Sanluri piange Natascia Porta, la Miss Mamma di 47 anni sconfitta da un tumore

“Sono guarita”, aveva detto orgogliosamente su Fb lo scorso anno. E invece quel maledetto tumore al seno se l’è portata via: Sanluri piange Natascia Porta. A Trento aveva vinto il concorso proprio ...

Un farmaco antitumorale contro il Covid

La porta di ingresso è questa. Per questo ci siamo chiesti se i farmaci antiandrogeni che usiamo per il tumore possono funzionare anche per bloccare l’infezione”. Pagano racconta che il primo step è ...

“Sono guarita”, aveva detto orgogliosamente su Fb lo scorso anno. E invece quel maledetto tumore al seno se l’è portata via: Sanluri piange Natascia Porta. A Trento aveva vinto il concorso proprio ...La porta di ingresso è questa. Per questo ci siamo chiesti se i farmaci antiandrogeni che usiamo per il tumore possono funzionare anche per bloccare l’infezione”. Pagano racconta che il primo step è ...