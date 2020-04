Il presidente di Sport e Salute annuncia: “Seconda rata del contributo da 280 milioni assicurati dallo Stato” (Di lunedì 20 aprile 2020) Le condizioni economiche dell’Italia non sono certo rosee. L’emergenza sanitaria e il conseguente lockdown hanno portato forti ripercussioni negative sui bilanci statali e dello Sport. In questo senso i presidenti delle varie federazioni hanno manifestato apertamente le loro difficoltà nel garantire la pratica. In questo senso, l’amministratore delegato di Sport e Salute, azienda pubblica italiana che si occupa dello sviluppo dello Sport in Italia, Vito Cozzoli ha annunciato ai microfoni della della trasmissione “La politica nel pallone” su Gr Parlamento che: “Ci apprestiamo in questa settimana a erogare la seconda rata dei contributi agli organismi Sportivi, 70 milioni sui 280 complessivi assicurati dallo Stato per il 2020. La rata sarà erogata in via anticipata. Sport e Salute sta operando affinché si possa procedere ... Leggi su oasport Bild asfalta il Presidente cinese : “Avete esportato un disastro globale - e nascosto la verità”

LIVE Coronavirus - cancellazioni e contagi nello sport. Serie A di basket vicinissima allo stop. Positivo il presidente della federazione mondiale di canoa

La Presidente della Leo Shoes Modena Catia Pedrini questa mattina ha rilasciato un ... dimostrazione che tutto ciò che è stato deciso è sensato e condiviso dalla federazione, dal Coni e dal Ministero ...

Stando alla stampa serba il presidente del Partizan Belgrado Ostoja Mijailovic, ha inviato una lettera all’Eurolega in cui si dichiara la volontà del suo club ospitare la final eight di EuroCup ...

