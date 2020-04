Il “piano Sanchez” da 1,5 trilioni di Euro eviterà il Mes? (Di lunedì 20 aprile 2020) In vista del Consiglio Europeo di giovedì il Primo ministro spagnolo Pedro Sanchez potrebbe essere pronto a mettere in campo di fronte ai capi di Stato e di governo dell’Unione Europea una proposta-choc in grado di scombussolare le carte in tavola. El Pais, principale quotidiano iberico, ha infatti riportato la notizia di un’imminente proposta riguardante la creazione di un fondo Ue da 1,5 trilioni di Euro per finanziare la ricostruzione economica nei Paesi maggiormente colpiti dal coronavirus. La manovra immaginata dall’esecutivo a guida socialista di Madrid va oltre le proposte dei discussi “Eurobond” e anche un passo più in là della manovra basata sul Recovery Fund Europeo. Come scrive il maggior quotidiano spagno citando documenti interni al governo, infatti, Sanchez intende proporre uno strumento finanziato con ... Leggi su it.insideover (Di lunedì 20 aprile 2020) In vista del Consigliopeo di giovedì il Primo ministro spagnolo Pedro Sanchez potrebbe essere pronto a mettere in campo di fronte ai capi di Stato e di governo dell’Unionepea una proposta-choc in grado di scombussolare le carte in tavola. El Pais, principale quotidiano iberico, ha infatti riportato la notizia di un’imminente proposta riguardante la creazione di un fondo Ue da 1,5diper finanziare la ricostruzione economica nei Paesi maggiormente colpiti dal coronavirus. La manovra immaginata dall’esecutivo a guida socialista di Madrid va oltre le proposte dei discussi “bond” e anche un passo più in là della manovra basata sul Recovery Fundpeo. Come scrive il maggior quotidiano spagno citando documenti interni al governo, infatti, Sanchez intende proporre uno strumento finanziato con ...

