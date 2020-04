Il parroco anti-Bergoglio che fu scomunicato? I suoi 40mila seguaci | un messaggio a Papa

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 aprile 2020) Il vescovo che va in bicicletta in chiesa scomunica il prete ligio al Catechismo. Non è un figurino dall' album "Il mondo alla rovescia", ma la storia di un sacerdote palermitano sul quale da due anni, dopo che giornali e tv gli hanno cucito lo stereotipo del «prete matto e plagiatore», grava un embargo mediatico. Ora però, visto che don Alessandro Minutella, sui social, ha accumulato quasi 40.000 sostenitori, non si può più ignorare il sacerdote che ha dichiarato guerra aFrancesco coagulando intorno a sé quella che lui definisce «resistenza cattolica di fronte all' usurpazione del Soglio di Pietro». Quarantasette anni, aspetto bonario, pronto alla battuta e dotato di accesa verve polemica, due lauree in teologia, è uno dei maggiori studiosi di von Balthasar, il «grande teologo del '900» ...