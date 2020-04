Il papà di Marina Fiordaliso: “Dovevo morire io anziché mia moglie, mi manca molto” (Di lunedì 20 aprile 2020) Toccante la testimonianza a Live - Non è la D'Urso del padre di Marina Fiordaliso, che come la figlia è sopravvissuto alla pandemia. Entrambi ne sono guariti, mentre Carla, la mamma della cantante, purtroppo non ce l'ha fatta: "Bisogna combattere il coronavirus anche psicologicamente, senza farsi prendere dal panico". Leggi su fanpage (Di lunedì 20 aprile 2020) Toccante la testimonianza a Live - Non è la D'Urso del padre di, che come la figlia è sopravvissuto alla pandemia. Entrambi ne sono guariti, mentre Carla, la mamma della cantante, purtroppo non ce l'ha fatta: "Bisogna combattere il coronavirus anche psicologicamente, senza farsi prendere dal panico".

minovr69 : #noneladurso in gamba il papà di Marina Fiordaliso. Complimenti davvero. - tedeschivola : Messa della Divina Misericordia del Papa in Santo Spirito in Sassia Dubbi a Marina di San Nicola Roma, Lazio e Fros… - Marina_RomaK10 : Direi proprio che lo ricorderà quel papà, come scordarselo! #Verissimo - Marina_Nunneri : RT @luciabiscegliaa: il papà di Bella quando ogni sera incomincia a sentire urla: #NewMoon - mic_tod : @matteosalvinimi Marina Berlusconi chiede al papà perché c'è l'hai con lui nonostante siate alleati #coronavirus… -

