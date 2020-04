Il nuovo Ponte di Genova in 3d (Di lunedì 20 aprile 2020) Un modello innovativo di costruzione. Al lavoro giorno e notte per 7 giorni a settimana. Diciotto pile, 19 campate, per una lunghezza complessiva di 1067 metri: sono alcuni dei numeri del nuovo Ponte di Genova, in questo video in 3D di Salini Impregilo. abr/mrv/red Il nuovo Ponte di Genova in 3d su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta Pontecagnano Faiano - un nuovo caso : è il quattordicesimo

Genova - il coronavirus non ferma i lavori di costruzione del nuovo ponte. FOTO

