Il novax Barillari espulso dal Movimento Cinque Stelle. Lo sfogo su Facebook del consigliere regionale del Lazio: “Colpevole di essere rimasto coerente e di non essermi mai venduto al Pd” (Di lunedì 20 aprile 2020) Il consigliere regionale del Lazio dei Cinque Stelle, Davide Barillari, ha annunciato sui social di essere stato espulso dallo stesso Movimento. “Arrivata l’espulsione. Sono stato cacciato dal M5S – scrive il consigliere – dopo 10 anni di vero attivismo dal basso, oggi sono dichiarato ‘colpevole’ di essere rimasto coerente ai valori e alle promesse fatte ai cittadini, ‘colpevole’ di non essermi mai venduto al Partito Democratico come hanno fatto tanti altri”. Barillari, già in passato, era stato censurato dal Blog delle Stelle per le sue posizioni oltranziste sui vaccini; di recente la pubblicazione di un sito di ‘controinformazione’ sulla sanità, il cui indirizzo era simile a quello ufficiale della Regione, lo aveva messo in contrasto con il suo stesso gruppo e di nuovo con il Blog ufficiale del Movimento. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 20 aprile 2020) Il consigliere regionale del Lazio dei, Davide, ha annunciato sui social di essere statodallo stesso. “Arrivata l’espulsione. Sono stato cacciato dal M5S – scrive il consigliere – dopo 10 anni di vero attivismo dal basso, oggi sono dichiarato ‘colpevole’ di essere rimasto coerente ai valori e alle promesse fatte ai cittadini, ‘colpevole’ di non essermi mai venduto al Partito Democratico come hanno fatto tanti altri”., già in passato, era stato censurato dal Blog delleper le sue posizioni oltranziste sui vaccini; di recente la pubblicazione di un sito di ‘controinformazione’ sulla sanità, il cui indirizzo era simile a quello ufficiale della Regione, lo aveva messo in contrasto con il suo stesso gruppo e di nuovo con il Blog ufficiale del. ...

Luigi Di Maio e Roberta Lombardi. Poi Barillari ha fatto una sorta di bilancio della sua esperienza: «Dieci anni di battaglie nel M5s. Ci ho messo sempre anima e cuore. Ho lavorato con migliaia di ...

