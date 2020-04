Il ministro Speranza: “il calcio è l’ultimo dei problemi, ci sono ancora 400 morti al giorno” (Di lunedì 20 aprile 2020) Continuano le tensioni sulla ripresa dei campionati di calcio, l’interesse è quello di riprendere per evitare grandissimi danni dal punto di vista economico, ma bisogna anche garantire la sicurezza dei calciatori e degli addetti ai lavori che non dovranno correre alcun tipo di rischio di contrarre il Coronavirus. Si conferma molto perplesso il ministro della Salute, Roberto Speranza, dichiarazioni interessanti sul calcio a Radio Capital. “sono un grande appassionato di calcio ma con più di 400 morti al giorno con sincerità è l’ultimo problema di cui possiamo occuparci. Lo dico con il massimo rispetto e da grande appassionato di calcio però viene prima la vita delle persone. Le priorità del Paese oggi sono altre. Lavoreremo perché a un certo punto si possa riprendere la vita normale ma la priorità in questo ... Leggi su calcioweb.eu Ripresa Serie A - ministro Speranza : «Calcio ultimo dei miei problemi»

(Di lunedì 20 aprile 2020) Continuano le tensioni sulla ripresa dei campionati di, l'interesse è quello di riprendere per evitare grandissimi danni dal punto di vista economico, ma bisogna anche garantire la sicurezza dei calciatori e degli addetti ai lavori che non dovranno correre alcun tipo di rischio di contrarre il Coronavirus. Si conferma molto perplesso ildella Salute, Roberto, dichiarazioni interessanti sula Radio Capital. "un grande appassionato dima con più di 400al giorno con sincerità è l'ultimo problema di cui possiamo occuparci. Lo dico con il massimo rispetto e da grande appassionato diperò viene prima la vita delle persone. Le priorità del Paese oggialtre. Lavoreremo perché a un certo punto si possa riprendere la vita normale ma la priorità in questo ...

