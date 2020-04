Il guerriero e la bodybuilder | l’isolamento hot di Arturo Vidal

(Di lunedì 20 aprile 2020) "Quest'uomo mi fa impazzire e lo amo per come mi tratta". Sonia Isaza dedica un messaggio appassionato ade lo fa postando una loro foto su Instagram. Il centrocampista del Barcellona sta trascorrendo l'isolamento con la compagna, colombiana, modella e regina del fitness con misure perfette che vanta 3 milioni di followers.

Ultime Notizie dalla rete : guerriero bodybuilder

Corriere Cesenate

Non è chiaro il futuro così come il presente è ancora tutto da decifrare perché non è certo se e quando riprenderà la Liga. Nel frattempo resta in isolamento in compagnia della nuova fiamma, è la ...