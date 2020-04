Il governo Conte resisterà al coronavirus? (Di lunedì 20 aprile 2020) Il premier Conte assediato dal Centrodestra e dalle tensioni interne alla maggioranza, il governo resisterà al coronavirus? Nel corso delle ultime settimane il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato sulla graticola e alle sue spalle aleggia lo spettro di un governo di unità nazionale che possa guidare il paese fuori dalla crisi sanitaria fino alle prossime elezioni politiche. Al momento l’ipotesi di un ribaltone sembra in realtà remota, ma lo scenario potrebbe cambiare in maniera anche radicale nel caso in cui Conte dovesse fallire la grande contrattazione europea sui coronabond. Fonte foto: https://www.facebook.com/GiuseppeConte64/Il Centrodestra contro il governo, Conte nel mirino Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno approfittato dell’attacco di Conte in occasione dell’ormai nota conferenza stampa dei nomi. Il ... Leggi su newsmondo "Non si capisce una mazza - ansia - confusione. Avanti così...". Magistrale Mara Venier : anche le massacra Conte e il governo

L'imprenditore esasperato a Conte e al governo : "Vi veniamo a prendere e vi buttiamo fuori di lì"

Il Coronavirus e il marasma del Governo Conte : 15 task force e 450 esperti per non decidere - obiettivo “obesità di gregge” (Di lunedì 20 aprile 2020) Il premierassediato dal Centrodestra e dalle tensioni interne alla maggioranza, ilresisterà al? Nel corso delle ultime settimane il Presidente del Consiglio Giuseppeè tornato sulla graticola e alle sue spalle aleggia lo spettro di undi unità nazionale che possa guidare il paese fuori dalla crisi sanitaria fino alle prossime elezioni politiche. Al momento l’ipotesi di un ribaltone sembra in realtà remota, ma lo scenario potrebbe cambiare in maniera anche radicale nel caso in cuidovesse fallire la grande contrattazione europea sui coronabond. Fonte foto: https://www.facebook.com/Giuseppe64/Il Centrodestra contro ilnel mirino Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno approfittato dell’attacco diin occasione dell’ormai nota conferenza stampa dei nomi. Il ...

matteosalvinimi : Da Regione Lombardia pronti 80 milioni in più per aumentare lo stipendio agli operatori sanitari. Ancora una volta… - NicolaPorro : A voi sembra normale che un consulente del #governo #Conte possa pubblicare una cosa del genere contro il president… - Rinaldi_euro : Per chi crede nel governo ancora a Babbo Natale! Giuseppe Conte 'ha già detto sì al Mes ma non sa come dirlo al M5s… - orso_nonno : @cultura_societa @vanabeau Cambiare Conte per me non è un problema, ma al governo di unità nazionale non ci penso proprio. Non posso votare. - BiasiMonica : RT @Sarita_Libre: #Genova. Italia. Per chi fugge dalla guerra, i porti italiani sono chiusi. Per chi trasporta carri armati e altre armi pe… -

Ultime Notizie dalla rete : governo Conte Lockdown, gli errori del governo Conte: "La prima direttiva del ministero? Un mese dopo l'arrivo del virus" Liberoquotidiano.it Le imprese del lapideo scrivono a Conte

Appello al governo e a Rossi PIETRASANTA — Le imprese industriali e artigiane del settore lapideo scrivono al Governo per chiedere la riapertura. Un appello al presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...

Sanità, appello Fials-Confsal: «Occorre normativa per proteggere operatori contro il Covid-19»

«Il Ministero della Salute e il Governo devono prendere atto che in questo momento di emergenza Covid-19 ... civili ed erariali per tutti coloro che lavorano in sanità: i conti si faranno dopo, a ...

Appello al governo e a Rossi PIETRASANTA — Le imprese industriali e artigiane del settore lapideo scrivono al Governo per chiedere la riapertura. Un appello al presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...«Il Ministero della Salute e il Governo devono prendere atto che in questo momento di emergenza Covid-19 ... civili ed erariali per tutti coloro che lavorano in sanità: i conti si faranno dopo, a ...