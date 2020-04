Il giro del mondo dei delfini in una fake news | il video dell' avvistamento diventato

SkyTG24 : ?????? Gli umani sono chiusi in casa per via del lockdown e gli animali decidono di fare un giro in città. A Villetta… - tuttosport : A 372 km/h in autostrada su una #Ferrari: la bravata fa il giro del web VIDEO - matteosalvinimi : Sito del governo ( - infoitsport : Due ragazze giocano a tennis sui tetti dei palazzi: il video fa il giro del web - ilfattovideo : Coronavirus, vestita di nero scende in piazza a Lecce e balla la pizzica: “Noi resistiamo”. Il video fa il giro del… -

Ultime Notizie dalla rete : giro del Rientrano a Roma in quarantena dopo il giro del mondo in bici: "La tappa più surreale" Il Tempo Foto inedite del laboratorio di Wuhan alimenterebbero i sospetti sulla fuga accidentale del virus

Ma hanno fatto in poco tempo il giro del web perché testimonierebbero le pessime condizioni di uno dei frigoriferi contenenti oltre 1500 ceppi di virus. Ora l'idea della fuga del virus da un ...

Va in bagno durante la videoconferenza ma non spegne la webcam

È quanto accaduto a una ragazza durante una videochiamata con molte persone: nel video che sta facendo il giro del web si vedono i piccoli riquadri con ciascun partecipante alla videoconferenza. A un ...

Ma hanno fatto in poco tempo il giro del web perché testimonierebbero le pessime condizioni di uno dei frigoriferi contenenti oltre 1500 ceppi di virus. Ora l'idea della fuga del virus da un ...È quanto accaduto a una ragazza durante una videochiamata con molte persone: nel video che sta facendo il giro del web si vedono i piccoli riquadri con ciascun partecipante alla videoconferenza. A un ...