Il ds Taibi: "Reggina senza Serie B? Mi incateno. Gravina ha confermano che ci saranno le promozioni" (Di lunedì 20 aprile 2020) E' sempre più bagarre sulla ripresa dei campionati di calcio. Una squadra che meriterebbe la promozione è sicuramente la Reggina, il club amaranto guida la classifica del Girone C di Serie C con ampio margine. Sono state pubblicate delle anticipazioni sulle proposte in caso di sospensione definitiva, ovvero la promozione delle prime tre classificate più la quarta tramite sorteggio. Sull'argomento ha parlato Massimo Taibi, direttore sportivo del club calabrese a Reggina TV. "Gravina ha dichiarato mille volte che saranno assegnate promozioni e retrocessioni. Quella circolata in questi giorni è solo una proposta, doveva essere discussa in Assemblea, credo che Gravina avrebbe chiesto un confronto anche con le altre Leghe. La notizia è uscita troppo presto, si è creata confusione anche per questo. Si dovrà ragionare il ...

CalcioWeb : Il ds #Taibi: '#Reggina senza #SerieB? Mi incateno. Gravina ha confermano che ci saranno le promozioni' - - citynowit : “'Noi comunque siamo pronti. S. Agata attrezzato' ” - cops27mb1 : Taibi: ‘Reggina, Monza e Vicenza dovranno essere promosse se non si riprende. Il resto solo chiacchiere..’… - PassioneMessina : Taibi, DS della Reggina: “Se i campionati finissero, in Serie B dovrebbero andare Reggina, Monza e Vicenza.” Ah, or… - strillsport : RT @Strill_it: Reggina, Taibi: ‘O si riprende e completiamo l’opera o siamo in B. Il resto sono chiacchiere’ -

