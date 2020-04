Il direttore del Tg2 Sangiuliano | “Da Napoli lezione di civiltà al mondo intero”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIn queste settimane abbiamo assistito a tanti casi di giornalisti che, sulla base di pregiudizi atavici quanto duri a essere spazzati via, hanno dimostrato stupore, meraviglia, incredulità di fronte ai successi che i medici napoletani hanno registrato nella lotta al coronavirus. L’Ospedale Cotugno, con i suoi “contagi zero”, ha attirato elogi da tutto il; il dottor Paolo Ascierto,dell’Unità di Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’ospedale Pascale, ha sperimentato il farmaco antiartrite Tocilizumab, che ha poi dimostrato di dare ottimi risultati nella cura del coronavirus. Abbiamo intervistato uno dei più “alti in grado” tra i giornalisti e scrittori napoletani, Gennarodel Tg2, per chiedergli un parere sulle eccellenze ...