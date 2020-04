Il corteo del funerale di Saviano ha fatto il giro di tre comuni (Di lunedì 20 aprile 2020) Ieri il vicesindaco di Saviano Carmine Addeo ha sostenuto di non sapere nulla riguardo il corteo funebre di Carmine Sommese, sindaco di Saviano deceduto per Coronavirus. Oggi il Mattino fa sapere che il feretro è andato in processione a Baiano e Nola prima di arrivare a Saviano: Per arrivare direttamente a Saviano l’auto con il feretro di Sommese avrebbe potuto deviare sulla A30 e uscire a Nola. Ma non è andata così. L’auto, ancora sulla A16, è uscita e ha fatto una prima tappa a Baiano, davanti alla clinica Villa Maria, dove Sommese operava e che peraltro è vicina all’abitazione dello stesso medico. A diversi metri di distanza c’erano cinque sindaci del Baianese: il padrone di casa Enrico Montanaro (Baiano), e poi Domenico Biancardi (Avella, nonché presidente della Provincia di Avellino), Alessandro ... Leggi su nextquotidiano Dopo la folla al corteo funebre del sindaco - il Comune di Saviano diventa ‘zona rossa’

