Il coronavirus uccide anche Terry Filippini: mamma dei gemelli del Brescia, era diventata famosa con Simona Ventura (Di lunedì 20 aprile 2020) Lutto nel mondo del calcio, è morta per coronavirus Terry Filippini, madre dei gemelli Antonio ed Emanuele Filippini, ex calciatori e bandiere del Brescia. La 74enne è deceduta nell'ospedale della città lombarda dopo un lungo ricovero iniziato alla fine del mese scorso. Terry era diventata anche un volto televisivo alla trasmissione Quelli che il calcio condotto da Simona Ventura, quando seguiva i figli negli stadi di serie A. "Ciao mamma, mi hai insegnato tanto". L'omaggio che Emanuele Filippini, attuale vice-allenatore della Nazionale italiana Under 17, ha voluto tributare alla madre sui social. "Porgiamo le nostre più sentite condoglianze a mister Antonio Filippini per la perdita di sua mamma. Siamo vicini a lui ed a tutta la sua famiglia", il messaggio di cordoglio del Livorno per Antonio che da un mese è ... Leggi su liberoquotidiano Governatore keniano regala bottiglie di cognac : “Bere alcol uccide il coronavirus”

