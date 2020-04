Il Coronavirus resiste nell’aria fino a 16 ore

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 20 aprile 2020) Secondo una ricerca pubblicata sul sito MedRxiv, condotta dalla Tulane University in collaborazione con l’Università di Pittsburgh e con l’istituto per lo studio delle malattie infettive Niaid, dei National Institute of Health, le particelle del nuovorestano in sospensione nell’ariaa 16 ore, un periodo molto più lungo rispetto a quello osservato nelle particelle deiresponsabili della Sars e della Mers. I ricercatori hanno scoperto che la trasmissione del virus attraverso le goccioline in sospensione nell’aria potrebbe essere più rilevante di quanto ritenutora: “Le persone con l’infezione da SarsCoV2 sono in grado di generare bioaerosol virali che possono rimanere infettivi per lunghi periodi di tempo,” si spiega nello studio. Gli scienziati hanno misurato la persistenza ...