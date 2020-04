«Il coronavirus non si prende al supermarket». Studio tedesco ridimensiona il rischio contagio da oggetti (Di lunedì 20 aprile 2020) «Non ci sono significativi rischi di essere contagiati andando a fare la spesa». È la rassicurante conclusione di uno Studio condotto in Germania nel circondario di Heinsberg, tra i principali focolai di infezione del Paese (250 mila abitanti, 1.400 positivi accertati, 46 morti). Lo Studio è stato guidato da Hendrick Streeck, uno dei maggiori esperti tedeschi, direttore dell’istituto di Virologia dell’Università di Bonn. Il suo gruppo di lavoro ha condotto un’indagine accurata sulla popolazione di Heinsberg per ricostruire i meccanismi di contagio su un campione abbastanza vasto. «L’epidemia – ha spiegato il professor Streeck alla rete televisiva lussemburghese Rtl – si diffonde quando le persone si trovano a distanza ravvicinata per un periodo di tempo abbastanza lungo». Il ricercatore fa l’esempio ... Leggi su newscronaca.myblog Fase 2 Coronavirus : lockdown dopo 17 giorni non serve a niente?

«Non ci sono significativi rischi di essere contagiati andando a fare la spesa». È la rassicurante conclusione di uno studio condotto in Germania nel circondario di Heinsberg, tra i principali focolai di infezione del Paese (250 mila abitanti, 1.400 positivi accertati, 46 morti). Lo studio è stato guidato da Hendrick Streeck, uno dei maggiori esperti tedeschi, direttore dell'istituto di Virologia dell'Università di Bonn. Il suo gruppo di lavoro ha condotto un'indagine accurata sulla popolazione di Heinsberg per ricostruire i meccanismi di contagio su un campione abbastanza vasto. «L'epidemia – ha spiegato il professor Streeck alla rete televisiva lussemburghese Rtl – si diffonde quando le persone si trovano a distanza ravvicinata per un periodo di tempo abbastanza lungo». Il ricercatore fa l'esempio ...

In considerazione del protrarsi dell’emergenza Covid-19, il team organizzatore di Marina di Varazze ... incoraggiati dalle conferme ricevute in questi mesi; non da ultimo il riconoscimento di Encomio ...

che spesso non consente un sereno confronto per realizzare nuovi accordi alla luce delle conseguenze del Covid 19 – prosegue Andrea Costa che in Regione Liguria ricopre il ruolo di Presidente della ...

