“Il coronavirus non si contrae al supermercato”. Un nuovo studio cambia tutto (Di lunedì 20 aprile 2020) Il coronavirus ci ha stravolto la vita, ci ha reso vulnerabili e impauriti. Abbiamo anche paura di andare a fare la spesa perché temiamo di poterci infettare anche facendo la spesa. Ma è davvero così? Pare di no, almeno stando a uno studio condotto in Germania in uno dei principali focolai dell’infezione, Heinsberg, e guidato da Hendrick Streeck, uno dei maggiori esperti tedeschi, direttore dell’istituto di Virologia dell’Università di Bonn. “Non ci sono significativi rischi di essere contagiati andando a fare la spesa”, è la conclusione dello studio. Dunque possiamo tirare un sospiro di sollievo. Il gruppo di lavoro di Streeck ha condotto un’indagine sulla popolazione di Heinsberg per capire i meccanismi di contagio. “L’epidemia – ha spiegato il professore alla rete televisiva Rtl – si ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - Speranza : “Il 4 Maggio la data della ripartenza - i sacrifici hanno permesso di salvare migliaia di vite”

