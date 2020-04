Il Coronavirus non ferma Marevivo: continua on-line il progetto Halykòs (Di lunedì 20 aprile 2020) Il lockdown, messo in atto a causa dell’emergenza mondiale Coronavirus, ha purtroppo messo da parte al momento alcune delle iniziative nelle quali Marevivo si è sempre distinta consentendo nel tempo a migliaia di giovani di conoscere e vivere le innumerevoli bellezze naturali della natura e del mare. Marevivo in questi mesi non si è fermata mettendosi alla testa di numerosi appelli al governo per monitorare lo stato dell’ambiente e del mare e con la ferma convinzione che l’ambiente non si ferma non ha voluto interrompere i numerosi progetti avviati in moltissime scuole italiane, decidendo di condividere con la scuola la teledidattica. Così ha lavorato alla produzione di alcuni video educativi e scientifici che sono stati proposti a tantissime scuole partner delle iniziative in fase di realizzazione, riuscendo a mantenere il legame con gli ... Leggi su meteoweb.eu Sam Smith sul Coronavirus : “Sono sicuro di averlo avuto ma non ho fatto il tampone” - slitta il nuovo album

**Coronavirus : Renzi - 'non c'è fase 2 se non si chiarisce tema scuole'**

