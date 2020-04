“Il Coronavirus è nato in laboratorio come vaccino contro l’Aids | l’epidemia si

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 21 aprile 2020) Il premio Nobel per la Medicina Luc Montagnier, scopritore del virus dell’Hiv, ha rivoluzioin poche ore la concezione che si era imposta sulla diffusione del. In una sorta di legittimazione delle teorie complottiste, lo scienziato ha dimostrato, in un’intervista al canale francese “CNews“, che il virus è stato sintetizzato in, inserendo dei frammenti dell’Rna dell’Hiv nella sequenza genetica di undiffuso tra i pipistrelli. Le sue affermazioni non sono del tutto nuove, ma acquistano importanza grazie all’autorevolezza ed alla credibilità del personaggio, uno scienziato le cui competenze e la cui integrità non possono essere messe in dubbio. Montagnier ha affermato, inoltre, che l’epidemia si concluderà “entro breve”. Secondo il virologo, vi è ...