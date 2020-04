Il commissario Montalbano torna con la replica de ‘Il gioco delle tre carte’

Leggi su tvzap.kataweb

(Di lunedì 20 aprile 2020) Imbattibile negli ascolti anche in, Ilè pronto are per il suo abituale appuntamento del lunedì sera. Lunedì 20 aprile alle 21.25 su Rai1 tocca a Iltre carte, episodio girato nel 2005 e andato in onda per la prima volta a marzo del 2006. È la 14esima produzione di tutto il ciclo, che oggi ammonta a ben 36 tv film. LEGGI: le 10 curiosità su IlIl, la top venti degli ascolti Primo posto: La Giostra degli Scambi, trasmesso il 12 febbraio 2019 ha migliorato il record precedente nello share, totalizzando 11.386.000 spettatori pari al 45,1% di shareSecondo posto: L'episodio trasmesso il 6 marzo 2017 'Come voleva la prassi' ha polverizzato i record precedenti con 11,3 mln di ascoltatori e share del 44,1%Terzo posto: ...