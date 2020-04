Il Commissario Montalbano Il gioco delle tre carte streaming e trama stasera in tv (Di lunedì 20 aprile 2020) Il Commissario Montalbano Il gioco delle tre carte va in onda stasera in tv lunedì 20 aprile 2020 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2006 e si ispira ai racconti di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV streaming E REPLICA Il Commissario Montalbano Il gioco delle tre carte trama Il costruttore edile Girolamo Cascio viene trovato morto sul ciglio di una strada. Montalbano non crede alla tesi dell’incidente e comincia ad indagare fra i possibili nemici dell’uomo. Fra questi spicca la figura di un altro costruttore, Rocco Pennisi, concorrente di Cascio, appena uscito di prigione dopo una condanna di vent’anni per l’omicidio del suo socio Giacomo Alletto. Ma la soluzione del caso però non sembra ... Leggi su cubemagazine Stasera in tv – Il Commissario Montalbano - le anticipazioni del 20 aprile

Il commissario Montalbano - spettatore : “Ha stufato”. Giornalista risponde

La prima volta de “Il Commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte” nel 2006 : come eravamo (Di lunedì 20 aprile 2020) IlIltreva in ondain tv lunedì 20 aprile 2020 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2006 e si ispira ai racconti di Andrea Camilleri. Di seguito ecco, alcune curiosità e dove vederlo in. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TVE REPLICA IlIltreIl costruttore edile Girolamo Cascio viene trovato morto sul ciglio di una strada.non crede alla tesi dell’incidente e comincia ad indagare fra i possibili nemici dell’uomo. Fra questi spicca la figura di un altro costruttore, Rocco Pennisi, concorrente di Cascio, appena uscito di prigione dopo una condanna di vent’anni per l’omicidio del suo socio Giacomo Alletto. Ma la soluzione del caso però non sembra ...

Raicomspa : Questa sera appuntamento con Il Commissario #Montalbano 'Il gioco delle tre carte', in prima serata su #Rai1… - RaiUno : Nel paese di Vigata si susseguono una serie di scippi dalle modalità a dir poco anomale. Riuscirà il nostro amato… - alferjeprestia : RT @Raicomspa: Questa sera appuntamento con Il Commissario #Montalbano 'Il gioco delle tre carte', in prima serata su #Rai1 @carlopalomar… - MazzaliVanna : RT @Raicomspa: Questa sera appuntamento con Il Commissario #Montalbano 'Il gioco delle tre carte', in prima serata su #Rai1 @carlopalomar… - MutiLeonilde : RT @Raicomspa: Questa sera appuntamento con Il Commissario #Montalbano 'Il gioco delle tre carte', in prima serata su #Rai1 @carlopalomar… -