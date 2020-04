Ida e Riccardo: crisi di coppia? La diretta Instagram non lascia dubbi (Di lunedì 20 aprile 2020) L’emergenza Coronavirus porta alcune coppie a separarsi, mentre costringe altre a stare insieme, portando a volte anche a tensioni. Negli ultimi giorni si era parlato di una possibile crisi tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, protagonisti di Uomini e donne over, a cui hanno risposto i diretti interessati in una diretta Instagram. La coppia chiarisce le preoccupazioni dei fan Durante una diretta Instagram dalla pagina di Riccardo Guarnieri, l’ex cavaliere di Uomini e donne è comparso al fianco della sua Ida. La diretta sembra arrivare al momento opportuno per mettere a tacere tutti i rumors su una possibile fine della storia d’amore. Fin dai primi istanti, infatti, i 2 appaiono innamorati e felici l’uno accanto all’altra, rispondendo alle domande curiose dei fan. “No, Ida non è incinta” è stata una delle ... Leggi su thesocialpost Uomini e Donne - Ida Platano e Riccardo Guarnieri aspettano un figlio? La coppia del trono over chiarisce la situazione

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ "Pizze - gnocchi e... amore!" (Uomini e donne)

‘Uomini e Donne’ - Ida Platano e Riccardo Guarnieri smentiscono le voci di una presunta gravidanza e svelano una chicca sul nuovo format (Di lunedì 20 aprile 2020) L’emergenza Coronavirus porta alcune coppie a separarsi, mentre costringe altre a stare insieme, portando a volte anche a tensioni. Negli ultimi giorni si era parlato di una possibiletra Ida Platano eGuarnieri, protagonisti di Uomini e donne over, a cui hanno risposto i diretti interessati in una. Lachiarisce le preoccupazioni dei fan Durante unadalla pagina diGuarnieri, l’ex cavaliere di Uomini e donne è comparso al fianco della sua Ida. Lasembra arrivare al momento opportuno per mettere a tacere tutti i rumors su una possibile fine della storia d’amore. Fin dai primi istanti, infatti, i 2 appaiono innamorati e felici l’uno accanto all’altra, rispondendo alle domande curiose dei fan. “No, Ida non è incinta” è stata una delle ...

IsaeChia : '#UominieDonne', #IdaPlatano e #RiccardoGuarnieri smentiscono le voci di una presunta gravidanza e svelano una chic… - giuliizubani : @maicnagioia so che è una cacata, ma ho letto che per il trono over ida e riccardo, per i giovani loro 2 (riporto s… - BiasiErika : Ida e Riccardo in collegamento,Gemma che continua a chattare con sconosciuti e Tina che indossa la mascherina con l… - matty_aloud : Ida e Riccardo pure qui no però ve ne prego #uominiedonne - chiarafonti1 : Hanno chiesto da Ida e Riccardo di intervenire perché Riccardo palesemente potrebbe fare da consulente se non rides… -